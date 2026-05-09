بالأسماء.. نقابة المهندسين بكفر الشيخ تكرم عددًا من المتميزين | صور

كرَّم المهندس محمد محمود ربيع، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، الدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لحصول الجامعة على جائزة التميز الحكومى فى تمكين المرأة مشيداً بجهودها المستمرة فى خدمة المجتمع وقضايا المرأة.

كما كرَّم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ بمناسبة حصول مجموعة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الهندسة علي جائزة أفضل تطبيق صناعي علي مستوي العالم في مسابقة عالمية.

وأهدى نقيب المهندسين درع النقابة تقديراً لما تشهده كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ من إنجازات متتالية، وكرَّم الدكتورة إيمان عبد النبى وكيل الكلية والمشرف على مشروع المسابقة، الطلبة الفائزين بالجائزة.

جاء الحفل بحضور المهندس رائف بدوى، أمين النقابة والمهندس مدحت السنوسى، أمين الصندوق، والمهندس ضياء أشرف عبد الونيس، رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، وأعضاء مجلس النقابة.