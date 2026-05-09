رفع كفاءة الإنارة العامة بتقسيم المنتزه بمنطقة سخا في كفر الشيخ.. صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من المناطق الحيوية، وذلك ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» وفي إطار توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة.

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بتقسيم المنتزه، إلى جانب منطقة تبة ضرب النار بسخا، بهدف تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الشوارع وتحقيق الأمان للمواطنين خلال فترات الليل.

وأكد رئيس المركز والمدينة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإنارة بمختلف المناطق، مع تكثيف جهود الصيانة الدورية للأعمدة والكشافات، بما يساهم في تحسين البيئة العامة ورفع كفاءة الخدمات داخل المدينة والقرى.