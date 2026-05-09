حفل توزيع تأشيرات حج الصحفيين والعمرة المجانية

نظمت نقابة الصحفيين احتفالية مساء اليوم لتوزيع تأشيرات الحج وتوزيع عدد من تأشيرات عمرة المجانية .

أكد محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنتى الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن النقابة وهي ترعى أبناءها، تحرص دائمًا على دعمهم ليس فقط مهنيًا، بل وإنسانيًا واجتماعيًا، إدراكًا منها لقيمة الصحفي ودوره الوطني الكبير في خدمة المجتمع ونقل الحقيقة.

وأضاف محمد السيد الشاذلى، خلال كلمته فى الحفل الذى تنظمه لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج، أن اللجنة تتبنى استراتيجية جديدة تهدف إلى تعظيم موارد النقابة، بالتوازي مع تقديم أفضل برامج الحج والعمرة للزملاء بأسعار تقل بفارق كبير عن الأسعار المحددة من قبل وزارة السياحة.

وأشار الى أنه تم قبول جميع الزملاء الصحفيين الذين تقدموا لأداء فريضة الحج ضمن بعثة النقابة ، لافتا الم أن السعر المحدد بلغ قيمته 185 ألف جنيه للبرنامج.

وتابع محمد السيد الشاذلى:" نجتمع اليوم ونحن نحمل مشاعر الفرح والامتنان، لنشارك إخوتنا وأحبتنا حجاج بيت الله الحرام فرحة الاستعداد لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تهفو إليها القلوب قبل الأبدان، وإنه لشرف كبير أن نحتفل اليوم بمناسبة توزيع تأشيرات الحج للزميلات والزملاء وأسرهم، سائلين الله عز وجل أن يكتب لحجاجنا حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين بإذن الله".

وتوجه محمد السيد الشاذلى، بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ولكل الجهات التي دعمت وسهلت إجراءات سفر الزملاء، متمنين استمرار هذا التعاون المثمر، وكذلك شركات السياحة الراعية لهذا الحفل، داعيا شركات السياحة للمشاركة فى المؤتمر السنوى الذى ستنظمه لجنتى الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين تحت رعاية رئيس الوزراء، والتى ستبدأ التحضير لجلسات استماع حول المؤتمر عقب عيد الأضحى المبارك.