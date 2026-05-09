فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل الكهرباء، غدًا الأحد، عن 4 مناطق وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي الكشلة، المساكن، علي جابر، المعلمين، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

وفي سياق آخر، التقى جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمكتبه اليوم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق عددًا من المواطنين لبحث شكواهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بفتح قنوات التواصل مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين.