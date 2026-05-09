قاصد محمود: إسرائيل تواصل استراتيجية العدوان والاحتلال في جنوب لبنان رغم المساعي التفاوضية

قال الفريق الركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن لبنان يذهب إلى المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة دون امتلاك أوراق ضغط حقيقية، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ استراتيجيتها العسكرية العميقة داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن تل أبيب تسعى إلى توسيع وجودها العسكري في جنوب لبنان وترسيخ احتلالها للمنطقة.

وأضاف محمود، خلال مداخلة من العاصمة الأردنية عمّان، مع الإعلامية داليا أبو عميرة ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هناك فجوة واضحة بين الطرح اللبناني الأمريكي والموقف الإسرائيلي، موضحًا أن الرئيس اللبناني يتمسك بشروط أساسية لأي تفاوض، أبرزها ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، إلا أن إسرائيل لا تبدو معنية حتى الآن بالاستجابة لهذه المطالب.

وأكد نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق أن الإدارة الأمريكية، رغم تصريحات مسؤوليها، لم تنجح في كبح جماح إسرائيل أو وقف سياسة العدوان والتوسع العسكري في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن واشنطن تتبنى في كثير من الأحيان الرواية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بملف حزب الله.

وأشار محمود إلى أن إسرائيل تنظر بقلق إلى احتمالات التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن تل أبيب تخشى أن يتم إدراج الملف اللبناني ضمن أي تفاهمات مستقبلية بين واشنطن وطهران، وهو ما يدفعها إلى التصعيد الميداني ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض قبل أي اتفاق سياسي محتمل.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن الواقع الميداني يعكس استمرار الخلافات غير المعلنة بين الطرفين بشأن كيفية إدارة الملف اللبناني، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل التحرك منفردة عبر العمل العسكري والاحتلال في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية على اتفاق قريب مع لبنان.