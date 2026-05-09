في جولةٍ مفاجئة.. نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد المنشآت الطبية بمدينة الخارجة

قام السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولةٍ مفاجئة؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الحميات بالإضافة لمقر التأمين الصحي بالخارجة، وذلك بحضور الدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى، والدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة.

حيثُ تفقّد الأقسام المختلفة، وتابع تواجد الأطباء بالعيادات الطبية، كما التقى عددًا من المواطنين للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى.

في سياقٍ متصل، تابع كجك انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمقر التأمين الصحي، واطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية، كما تفقّد أعمال الإنشاءات الجارية بالمبنى الجديد الملحق بالتأمين، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية؛ لتطوير وتحسين الخدمة الحالية وتيسير تلقي المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.