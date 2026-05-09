جامعة سنجور نموذج لتعزيز السلام والتنمية في أفريقيا وتخريج كوادر مؤهلة

قال مراسل قناة إكسترا نيوز كريم كمال، من مقر جامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، إن الجامعة تمثل أحد أبرز النماذج التعليمية في القارة الأفريقية لتعزيز قيم السلام والديمقراطية والتنمية، مشيرًا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح الجامعة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف كمال، خلال تغطية على شاشة إكسترا نيوز، أن الجامعة نجحت على مدار سنواتها في تخريج كوادر أفريقية في مجالات متعددة تشمل البحث العلمي والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية، بما يسهم في دعم جهود التنمية داخل القارة الأفريقية وتعزيز الحضور الأفريقي في مختلف المجالات.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز أن الرئيس الفرنسي أشاد خلال الافتتاح بجهود مصر في تطوير مقر الجامعة الجديد بمدينة برج العرب، مؤكدًا أن هذا التطوير ساهم في زيادة أعداد الخريجين وتعزيز قدرة الجامعة على استيعاب المزيد من الطلاب من مختلف الدول الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية والسلام.

وأشار إلى أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة منذ إنشائها في عام 1990، وتطوير مقرها في عام 2006، حيث أصبحت تضم مرافق متكاملة تشمل مباني سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وملاعب ومراكز خدمية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التعليمية.

وأكد كمال أن الجامعة تُعد اليوم من أبرز المؤسسات الأكاديمية في أفريقيا، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من القادة والباحثين القادرين على دعم الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى إشادة الأمين العام للمنظمة الفرانكوفونية بدور الجامعة في تعزيز الوعي السياسي وتوسيع آفاق التعاون بين الدول الأفريقية.