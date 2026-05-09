مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

كشفت مصادر مطلعة عن مفاجآت جديدة في التحقيقات الجارية بشأن قضية « التبرعات» الخاصة بالبلوجر المعروفة بـ“محاربة السرطان” دنيا فؤاد من محافظة الاسماعيلية ، حيث قررت جهات التحقيق التحفظ على سيارة صيني ماركة “ليفان” إلى جانب فحص عدد من الممتلكات المرتبطة بها وزوجها، ضمن إجراءات تتبع الأموال والتحريات المالية.

وبحسب المعلومات الأولية، جاءت نتائج الفحص المبدئي للحسابات البنكية خالية من مبالغ كبيرة أو أرصدة ضخمة، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام واسعة حول مصير التبرعات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية بزعم العلاج من مرض السرطان.

وتواصل نيابة الإسماعيلية الاستماع لأقوال الشهود وفحص المستندات والتقارير الطبية، بالتزامن مع تحريات مكثفة حول حركة الأموال والتحويلات الإلكترونية المرتبطة بالقضية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة الملابسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات قد تكشفها التحريات خلال الأيام المقبلة.