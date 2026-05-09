ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي جراهام، إن أي تسوية تفاوضية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء ما وصفه بـ"رعاية إيران الرسمية للإرهاب.. ودعمها لجماعات مثل حزب الله".

وشدد جراهام - في منشور له على منصة "إكس" اليوم السبت - على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بنودا واضحة، لا لبس فيها، تنص على أن "استمرار طهران في دعم وكلائها بالمنطقة سيؤدي إلى مواجهتها أشد العواقب".

ووصف مشروع "الحرية بلس" بأنه "مثير للاهتمام"، مشيرا إلى قدرته على تغيير قواعد اللعبة من خلال تأمين مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز ومواجهة التحركات الإيرانية.

وكانت واشنطن أرسلت إلى طهران، عبر الوسيط الباكستاني، اقتراحا لتمديد الهدنة، بما يتيح إجراء محادثات بشأن تسوية نهائية للحرب التي بدأت قبل 10 أسابيع بضربات أمريكية إسرائيلية على طهران