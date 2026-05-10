صندوق مكافحة الإدمان: علاج 55 ألف مريض وتدريب أكثر من 3 آلاف متعافٍ على حرف مهنية|فيديو

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن استفادة نحو 55 ألف مريض من الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق خلال الثلث الأول من عام 2024، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال على طلب العلاج والدعم.

القاهرة الأعلى في طلبات المساعدة

وأوضح وهبة أن محافظة القاهرة سجلت أعلى نسبة اتصالات بالخط الساخن، بنسبة بلغت 26%، فيما شكّل الذكور 97% من إجمالي المستفيدين من خدمات العلاج.

الأسر المصرية أكثر وعيًا

وأظهرت البيانات أن 35% من الاتصالات جاءت من المرضى أنفسهم، بينما جاءت 12% من الأمهات، و25% من الأشقاء، وهو ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي وتراجع الخوف من طلب المساعدة.

طفرة في عدد المراكز العلاجية

وأكد المتحدث باسم الصندوق أن عدد مراكز العلاج ارتفع من 12 مركزًا فقط عام 2014 إلى 35 مركزًا حاليًا، موزعة على 20 محافظة، وجميعها تعمل وفق المعايير الدولية.

تأهيل المتعافين لسوق العمل

وأشار وهبة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف متعافٍ على حرف ومهن يحتاجها سوق العمل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتقليل احتمالات الانتكاسة.

سرية كاملة عبر الخط الساخن

وشدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على أن الخط الساخن «16023» يضمن السرية التامة للمرضى، دون الحاجة إلى الإفصاح عن بيانات شخصية، مع التركيز فقط على الحالة الصحية والموقع الجغرافي لتقديم الخدمة المناسبة.