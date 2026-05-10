قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
أقل جرام بـ 6004 جنيهات .. تراجع أسعار الذهب في مصر
تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا
العالم أمام نظامين اقتصاديين .. قمة ترامب والصين تكشف ملامح المرحلة المقبلة
معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة
ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
سر استمرار الفريق.. باسم مرسي: الزمالك عبارة عن جمهوره فقط .. وما يقدمه إعجازي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة
هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟
لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟

حكم قراءة القرآن بسرعة
حكم قراءة القرآن بسرعة
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بمسألة قراءة القرآن الكريم بسرعة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تعرف في علم التجويد بمصطلح الحدر.
وأكد ممدوح أن القراءة السريعة جائزة شرعا شريطة الالتزام بنطق كافة حروف الكلمات بشكل سليم ودون إخلال، مع ضرورة اقتران ذلك بالتدبر وفهم المعاني، فالتلاوة لا ينبغي أن تكون مجرد مرور عابر على الألفاظ.
وبين فضيلته أن مراتب قراءة القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاث مستويات وهي التحقيق والتلاوة والحدر، ولكل مرتبة منها سياقها وضوابطها التي تحفظ قدسية النص القرآني.

آداب التلاوة وحكم القراءة للجُنُب
تتطلب تلاوة القرآن الكريم رعاية مجموعة من الآداب التي تعكس تعظيم كتاب الله، ومن أبرزها الحرص على الطهارة البدنية، والنظافة الشخصية، والجلوس في أماكن طاهرة، مع استحباب استقبال القبلة والالتزام بالوقار والخشوع وتطبيق أحكام التجويد.
وبالنسبة لقراءة القرآن في حالة الجنابة، فقد اتفق علماء الفقه على جواز قراءة بعض الآيات في كافة الأحوال إذا لم تكن بنية التلاوة القرآنية المحضة، بل كانت بغرض الذكر المطلق أو الدعاء أو الرقية الشرعية.
 الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر عند التلاوة
فرق الفقهاء في أحكام القراءة للمحدث بين حالتين:


الحالة الأولى تتعلق بالحدث الأصغر، وفيها يجوز للقارئ تلاوة القرآن باتفاق الفقهاء، استنادا لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله في جميع أوقاته وأحواله، سواء كان على طهارة أو حدث، باستثناء الأوقات التي يمتنع فيها الذكر شرعا كحالة قضاء الحاجة، ويدخل القرآن ضمن عموم الذكر الوارد في الحديث.
أما الحالة الثانية فترتبط بالحدث الأكبر، حيث تختلف الأحكام بحسب النية والهدف من القراءة كما سبق توضيحه.

حكم قراءة القرآن في وضعية الاستلقاء
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل حول مدى مشروعية قراءة القرآن أثناء الاستلقاء على الفراش، مؤكدا أن هذا الفعل جائز شرعا ولا حرج فيه.
واستند شلبي في فتواه إلى أن الأصل هو جواز ذكر الله تعالى في كافة الظروف والحالات، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، إلا في حالة الجنابة، مستشهدا بقوله عز وجل: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ".
واختتم بالإشارة إلى أنه رغم جواز القراءة في جميع الأحوال، إلا أنه يظل من المستحب والمندوب أن يكون المسلم على وضوء وطهارة كاملة عند الشروع في قراءة كتاب الله تعظيما لشأنه.
 

قراءة القرآن الاستلقاء الحدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

سلوت وصلاح

ليسوا أطفالًا| صدام جديد بين محمد صلاح وسلوت في ليفربول.. ماذا حدث؟

الزمالك

الكاف يفاجئ الزمالك قبل ساعات من نهائي الكونفدراية.. ماذا حدث؟

كريستيانو رونالدو

رونالدو يطارد المجد التاريخي.. كم هدفا يفصل الدون عن الحاجز الأسطوري؟

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد