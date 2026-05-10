هيثم فاروق يثير الجدل: ركلة جزاء اتحاد العاصمة «غير مفهومة» وتحكيم أفريقيا «منحاز»

رباب الهواري

علّق هيثم فاروق على القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للفريق الجزائري أثارت الكثير من الجدل.

وأوضح فاروق، خلال تحليله للمباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، أن احتكاك حسام عبد المجيد بمهاجم اتحاد العاصمة كان موجودًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن لاعب الفريق الجزائري لمس الكرة بيده، وهو ما يجعل احتساب ركلة الجزاء قرارًا صعبًا من وجهة نظره.

وأضاف أن تقنية الفيديو لم تتدخل إلا بعد دخول الكرة إلى شباك الزمالك، مؤكدًا أنه لو لم تتحول الكرة إلى هدف، لما عاد الحكم لمراجعة اللعبة أو احتساب المخالفة.

وانتقد هيثم فاروق مستوى التحكيم في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أن الحكام غالبًا ما يمنحون أصحاب الأرض أفضلية واضحة، سواء في القرارات المؤثرة أو حتى في الأخطاء البسيطة داخل الملعب.

كما شدد على أن الزمالك سجل هدفين صحيحين خلال اللقاء، معتبرًا أن بعض القرارات التحكيمية لم تكن منطقية، رغم أنها لم تحسم نتيجة المباراة بشكل مباشر.

وأشاد فاروق بالأداء الذي قدمه الزمالك خلال اللقاء، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة قوية ونجح في تهديد دفاعات اتحاد العاصمة في أكثر من فرصة.

كما أثنى على مستوى حسام عبد المجيد رغم الخطأ الذي تسبب في ركلة الجزاء، بالإضافة إلى الأداء المميز الذي قدمه محمود حمدي الونش طوال المباراة.

وأكد فاروق أن الخسارة الحقيقية للزمالك لا تتمثل في الهزيمة بهدف دون رد، بل في طرد اللاعب بنتايج وغيابه عن مباراة العودة، معتبرًا أن ذلك يمثل ضربة قوية للفريق قبل مواجهة الحسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك ما زال قادرًا على العودة في لقاء الإياب، لكنه بحاجة إلى استغلال الفرص بشكل أفضل وترجمتها إلى أهداف لحسم اللقب القاري.

