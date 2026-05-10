قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
أقل جرام بـ 6004 جنيهات .. تراجع أسعار الذهب في مصر
تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا
العالم أمام نظامين اقتصاديين .. قمة ترامب والصين تكشف ملامح المرحلة المقبلة
معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة
ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
سر استمرار الفريق.. باسم مرسي: الزمالك عبارة عن جمهوره فقط .. وما يقدمه إعجازي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة
هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟
لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشخصيات بتكره بعض جدًا.. جيهان الشماشرجي تكشف كواليس تعاونها مع عصام عمر في فيلم بحر

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن تفاصيل تعاونها الجديد مع الفنان عصام عمر في فيلم «بحر»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي مؤخرًا من خلال مسلسل «بطل العالم»، والذي حصد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إعجاب الجمهور بسبب حالة الانسجام الواضحة بينهما على الشاشة.

وقالت جيهان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل «بطل العالم»، مؤكدة أن الكيمياء الفنية بينها وبين عصام عمر كانت أحد أسباب نجاح العمل وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت: «الحمد لله على نجاح مسلسل بطل العالم، والناس حبت الثنائية جدًا وكان فيه تفاعل كبير من الجمهور، وده شيء أسعدني جدًا».

وتحدثت جيهان الشماشرجي عن فيلم «بحر»، الذي يجمعها مجددًا بعصام عمر، موضحة أن طبيعة العلاقة بين الشخصيتين في العمل مختلفة تمامًا عما قدمه الثنائي سابقًا، حيث يقدمان هذه المرة حالة من الصراع والتوتر بدلًا من الانسجام والرومانسية التي أحبها الجمهور.

وقالت: «إحنا شغالين مع بعض في فيلم بحر، لكن المرة دي مش طالعين ثنائي، بالعكس الشخصيات بتكره بعض جدًا، وده هيكون مفاجأة للجمهور».

وأكدت الفنانة أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والتفاصيل الدرامية، مشيرة إلى أن العمل ينتمي لنوعية مختلفة ومليئة بالتشويق، وهو ما سيجعل الجمهور يرى الثنائي بشكل جديد وغير متوقع.

وأشارت إلى أن فريق العمل يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل خروج الفيلم بصورة مميزة تليق بتوقعات الجمهور، خاصة بعد النجاح الذي حققه النجمان في أعمالهما الأخيرة، مؤكدة أن كواليس التصوير يسودها التعاون والحماس بين جميع المشاركين.

واختتمت جيهان الشماشرجي تصريحاتها بالتأكيد على حماسها الشديد لعرض فيلم «بحر»، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض، خاصة أنه يقدم تجربة مختلفة ومليئة بالمشاعر المتناقضة والمواقف غير المتوقعة.

جيهان الشماشرجي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اسعار باقات النت والارضي الجديدة

أسعار باقات النت والأرضي الجديدة

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد