الشخصيات بتكره بعض جدًا.. جيهان الشماشرجي تكشف كواليس تعاونها مع عصام عمر في فيلم بحر

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن تفاصيل تعاونها الجديد مع الفنان عصام عمر في فيلم «بحر»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي مؤخرًا من خلال مسلسل «بطل العالم»، والذي حصد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إعجاب الجمهور بسبب حالة الانسجام الواضحة بينهما على الشاشة.

وقالت جيهان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل «بطل العالم»، مؤكدة أن الكيمياء الفنية بينها وبين عصام عمر كانت أحد أسباب نجاح العمل وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت: «الحمد لله على نجاح مسلسل بطل العالم، والناس حبت الثنائية جدًا وكان فيه تفاعل كبير من الجمهور، وده شيء أسعدني جدًا».

وتحدثت جيهان الشماشرجي عن فيلم «بحر»، الذي يجمعها مجددًا بعصام عمر، موضحة أن طبيعة العلاقة بين الشخصيتين في العمل مختلفة تمامًا عما قدمه الثنائي سابقًا، حيث يقدمان هذه المرة حالة من الصراع والتوتر بدلًا من الانسجام والرومانسية التي أحبها الجمهور.

وقالت: «إحنا شغالين مع بعض في فيلم بحر، لكن المرة دي مش طالعين ثنائي، بالعكس الشخصيات بتكره بعض جدًا، وده هيكون مفاجأة للجمهور».

وأكدت الفنانة أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والتفاصيل الدرامية، مشيرة إلى أن العمل ينتمي لنوعية مختلفة ومليئة بالتشويق، وهو ما سيجعل الجمهور يرى الثنائي بشكل جديد وغير متوقع.

وأشارت إلى أن فريق العمل يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل خروج الفيلم بصورة مميزة تليق بتوقعات الجمهور، خاصة بعد النجاح الذي حققه النجمان في أعمالهما الأخيرة، مؤكدة أن كواليس التصوير يسودها التعاون والحماس بين جميع المشاركين.

واختتمت جيهان الشماشرجي تصريحاتها بالتأكيد على حماسها الشديد لعرض فيلم «بحر»، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض، خاصة أنه يقدم تجربة مختلفة ومليئة بالمشاعر المتناقضة والمواقف غير المتوقعة.