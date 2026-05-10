مقتل 12 شرطيا في هجوم بسيارة مفخخة شمال غرب باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، بمقتل 12 شرطيًا في هجوم بسيارة مفخخة شمال غرب باكستان يوم الأحد.

وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة “رويترز” بأن الانفجار وقع عقب اشتباك مع مسلحين في مدينة بانو.

ووفقا لـ"رويترز" فق نجا ثلاثة من رجال الشرطة من الانفجار ونقلوا إلى المستشفى.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الهجمات المسلحة على قوات الأمن في شمال غرب باكستان، حيث أصبحت منطقة بانو هدفًا متكررًا لمسلحين يعتقد ارتباطهم بطالبان باكستان، مستغلين موقعها الحدودي مع أفغانستان.

وتعد منطقة فاتح خيل في بانو إحدى بؤر التوتر الأمني في خيبر بختونخوا. وقد شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الهجمات على نقاط التفتيش، في مؤشر على محاولة المسلحين توسيع نفوذهم في المناطق القبلية السابقة التي طالما شكلت تحديًا أمنيًّا لإسلام آباد.