بشرى سارة قريبا.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مقطع الفيديو المتداول بشأن ظهور كميات كبيرة من الدواجن النافقة داخل إحدى المزارع بمحافظة الجيزة، لا يتعلق بمحاولة طرحها للبيع للمواطنين كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج “صباح البلدـ المذاع على قناة ”صدى البلد"، أن الدواجن الظاهرة في الفيديو نافقة بالفعل، لكنها كانت في طريقها إلى وحدات معالجة متخصصة تُعرف باسم الكوكير، وهي وحدات معتمدة لتحويل النافق ومخلفات المجازر إلى بروتين حيواني يدخل في صناعة أعلاف الأسماك، مؤكدًا أن هذا النظام متبع عالميًا ولا يمثل خطورة حال الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية.

الدواجن

وقال إن الأزمة الحقيقية تعود إلى عشوائية نقل هذه الدواجن وعدم استخراج التصاريح البيطرية اللازمة، ما تسبب في إثارة الجدل وإعطاء انطباع خاطئ بأنها مخصصة للاستهلاك الآدمي.

ونصح رئيس شعبة الدواجن المواطنين بشراء الدواجن المبردة والمجمدة من المجازر المعتمدة، لأنها تخضع للرقابة والكشف البيطري، محذرًا من الذبح العشوائي داخل محلات الطيور الحية.

الدواجن

وطمأن المواطنين بشأن الأسعار، مؤكدًا استقرار سوق الدواجن وتوقع انخفاض الأسعار بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود فائض إنتاج يقدر بحوالي 200 مليون فرخة، إلى جانب زيادة المعروض من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.