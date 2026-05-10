إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

بعد غد .. انطلاق فعاليات منتدى روسيا – العالم الإسلامي في مدينة قازان

أ ش أ

تنطلق بعد غد / الثلاثاء / فعاليات منتدى قازان الاقتصادي الدولي السابع عشر (روسيا – العالم الإسلامي) تحت شعار منتدى «روسيا - العالم الإسلامي: الثقة والتعاون ".

ويعد منتدي قازان منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين روسيا ودول العالم الإسلامي في ضوء المصالح المشتركة والاحترام المتبادل العميق.

ويستهدف المنتدى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ، وكذلك دعم تطوير مؤسسات النظام المالي الإسلامي في روسيا الاتحادية ، والعمل على تعزيز العلاقات بين المشاركين في الأنشطة التجارية ووضع توصيات لتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافية الدولية بين المشاركين في المنتدى.

كما يهدف المنتدى إلى إشراك كبار الخبراء العالميين في مناقشات مشتركة حول القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة ووضع توصيات ومبادرات تشريعية ؛ بهدف حل المشكلات في مجال عمل مؤسسات النظام المالي الإسلامي واقتصاد روسيا الاتحادية.

وسوف يناقش المنتدي عدة قضايا وهي : التعاون الدولي وريادة الأعمال الشبابية والنقل والتعليم والحوار الصناعي ومنظور المرأة وصناعة الحلال والطب والتمويل والاستثمار الإسلامي والثقافة والدولة والحوكمة والرياضة والاقتصاد وسوق العقارات الدولي ومهرجان الثقافات الشرقية.

وتشمل فعاليات المنتدى معرض قازان الدولي لتجارة الحلال ومجمع قازان الزراعي الصناعي ومعرض التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي ومنتدى الأعمال ومعرض سوق العقارات الدولي والمعرض الدولي لمشاريع الاستثمار والبنية التحتية وكأس الطهاة الدولي ومهرجان الثقافات الشرقية والمسابقة الإدارية الروسية "قادة صناعة البناء" .

كما سيعقد اجتماع اللجنة الروسية الإندونيسية المشتركة للتجارة والاقتصاد والتعاون التقني ويوم الأزياء المحتشمة ومفاوضات تجارية في متاجر "حلال" وكذلك مؤتمر وزراء الثقافة لمنظمة التعاون الإسلامي و الجلسة العامة لسوق العقارات الدولي حول الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الفعاليات ، حفل افتتاح "قازان - العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي 2026 فضلا عن المنتدى السادس عشر لعموم روسيا للشخصيات الدينية التتارية بعنوان "الهوية الوطنية والدين" وسباق الخيل.

يشار إلى أنه عقدت أكثر من 200 فعالية بما في ذلك 148 جلسة شارك فيها 990 متحدثاً، وتم توقيع 130 اتفاقية وغطى الحدث 500 وسيلة إعلامية من 20 دولة في منتدي قازان 2025 .

كما عقدت الجلسة العامة لوزراء الثقافة في دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "حوار الثقافات - أساس الحفاظ على الهوية والتنوع في عالم متعدد الأقطاب"، من أبرز الأحداث هو التأكيد على اختيار قازان عاصمةً ثقافيةً للعالم الإسلامي .

ويأتي هذا القرار لإبراز أهمية المدينة كمركزٍ للثقافة والتراث الإسلامي فضلاً عن دورها في الحوار بين الثقافات.


 

