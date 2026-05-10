تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة

أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع سلسلة تعيينات حكومية ومحلية جديدة، شملت حقائب الإعلام والزراعة، إلى جانب مناصب إدارية ومحافظات، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في سوريا خلال المرحلة الحالية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، أصدر الشرع المرسوم رقم 100 لعام 2026 بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام، فيما نص المرسوم رقم 101 على تعيين باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة.

ويعد زعرور، المولود عام 1990، من الوجوه الأكاديمية المتخصصة في الإعلام الرقمي، إذ يحمل دكتوراه من الجامعة اللبنانية، وسبق أن تولى عمادة كلية الإعلام في جامعة دمشق خلال عام 2025.

أما السويدان، المولود عام 1984، فهو مهندس زراعي تدرج في مناصب وزارة الزراعة، حيث شغل سابقاً منصب معاون الوزير ونائب وزير الزراعة، إضافة إلى رئاسته لجنة مكافحة الكسب غير المشروع وعضويته في لجنة الاستيراد والتصدير.

وفي إطار التعديلات الإدارية، أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 98 لعام 2026 بتعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، بعدما شغل خلال السنوات الماضية عدة مناصب، أبرزها محافظ حمص ووزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.

كما شملت القرارات تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظاً لمحافظة القنيطرة بموجب المرسوم رقم 102 لعام 2026، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي، وكان يشغل منصب محافظ دير الزور منذ مارس 2025.