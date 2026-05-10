قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع سلسلة تعيينات حكومية ومحلية جديدة، شملت حقائب الإعلام والزراعة، إلى جانب مناصب إدارية ومحافظات، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في سوريا خلال المرحلة الحالية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، أصدر الشرع المرسوم رقم 100 لعام 2026 بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام، فيما نص المرسوم رقم 101 على تعيين باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة.

ويعد زعرور، المولود عام 1990، من الوجوه الأكاديمية المتخصصة في الإعلام الرقمي، إذ يحمل دكتوراه من الجامعة اللبنانية، وسبق أن تولى عمادة كلية الإعلام في جامعة دمشق خلال عام 2025.

أما السويدان، المولود عام 1984، فهو مهندس زراعي تدرج في مناصب وزارة الزراعة، حيث شغل سابقاً منصب معاون الوزير ونائب وزير الزراعة، إضافة إلى رئاسته لجنة مكافحة الكسب غير المشروع وعضويته في لجنة الاستيراد والتصدير.

وفي إطار التعديلات الإدارية، أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 98 لعام 2026 بتعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، بعدما شغل خلال السنوات الماضية عدة مناصب، أبرزها محافظ حمص ووزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.

كما شملت القرارات تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظاً لمحافظة القنيطرة بموجب المرسوم رقم 102 لعام 2026، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي، وكان يشغل منصب محافظ دير الزور منذ مارس 2025.

الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلام والزراعة سوريا أخبار سوريا تغيرات وزارية في سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد