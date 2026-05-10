السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية

وصلت السفينة السياحية " ام في هونديوس"، التي تفشى فيها فيروس هانتا، اليوم /الأحد/ إلى ميناء جراناديلا في جزيرة تنريفي الإسبانية ، إحدى جزر الكناري، بعد أن قضت أياما عالقة قبالة سواحل برايا، عاصمة الرأس الأخضر.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) فيديو على منصة إكس تعلن فيه وصول سفينة الرحلات البحرية "هونديوس" لميناء جراناديلا في تنريفي لإنزال الركاب، وصرح مسؤولون إسبان بأنه سيتم فحص الركاب قبل نقلهم إلى الشاطئ في قوارب صغيرة، ثم نقلهم إلى المطار في حافلات مغلقة، ومن ثم إعادتهم جوا إلى بلدانهم الأصلية للخضوع للحجر الصحي.

وتسبب الفيروس في وفاة ثلاثة أشخاص على متن السفينة الفاخرة.

و​فيروس "هانتا" عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض وتسبب أمراضا شديدة للبشر، وعادة ما يصاب الناس من خلال الاتصال بالقوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها.

والسلالة المعنية في هذه الحالة هي "فيروس الأنديز"، الموجود في أمريكا اللاتينية، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها المحدودة على الانتقال بين البشر.