غدًا.. انطلاق امتحانات النقل بجنوب سيناء وسط استعدادات مكثفة

تنطلق صباح غدٍ الاثنين الموافق 11 مايو 2026 امتحانات النقل بمدارس التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء للمواد التي لا تُضاف إلى المجموع، وذلك وسط حالة من الاستعداد الكامل داخل الإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات، بينما يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان مادة التربية الدينية.

وفي المرحلة الثانوية، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية خلال الفترة المسائية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في المادة نفسها خلال الفترة الصباحية، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، وفق الجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم.

وأعلنت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة جاهزية المدارس والإدارات التعليمية لتوفير أجواء امتحانية مناسبة تحقق النزاهة والعدالة بين جميع الطلاب.

وشددت مدير تعليم جنوب سيناء على منع دخول الهواتف المحمولة إلى المدارس أو لجان الامتحانات، حتى وإن كانت مغلقة، مع ضرورة الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما وجهت بضرورة تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفق التعليمات المقررة، مؤكدة إصدار تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو مشكلات طارئة، مع استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لضمان انتظام العملية الامتحانية بجميع مدن المحافظة.