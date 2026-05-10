لجان النواب تواصل مناقشة موازنات النقل والتضامن والشباب والرياضة

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث تعقد لجان التضامن الاجتماعي، والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة اجتماعاتها لمناقشة موازنات عدد من الجهات والهيئات التابعة لها.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي موازنات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فيما تبحث لجنة النقل والمواصلات موازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وقطاع النقل بوزارة النقل.

كما تواصل لجنة الشباب والرياضة مناقشة موازنات وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، ضمن مناقشات الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.