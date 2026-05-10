تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على بيروت وغارات متفرقة على الجنوب تسفر عن قتلى وجرحى

شهد الجنوب اللبناني اليوم / الأحد /، تصعيدا إسرائيليا جديدا تمثل بتحليق كثيف للطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية، تزامنا مع سلسلة غارات واستهدافات طالت عددا من بلدات الجنوب.

وفي قضاء صور، أغار الطيران المسير الإسرائيلي على دراجة نارية على طريق عام القليلة – دير قانون، ما أدى إلى مقتل اثنين، فيما عملت فرق الدفاع المدني على سحبهما بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة السماعية في قضاء صور، في وقت أغار فيه الطيران المسير على هدف في بلدة قلاويه، بالتزامن مع استهداف طريق عام بلدتي الرمادية – الشعيتية بغارة أخرى.

وفي النبطية، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلى غارة على بلدة جبشيت، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة الإنجيلية بمدينة النبطية.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود الجنوبية، وسط تحليق متواصل للطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فوق عدد من المناطق اللبنانية بما فيهم العاصمة بيروت ما يفاقم المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.