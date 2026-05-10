قطر: سفينة الشحن المتضررة من الهجوم تواصل رحلتها دون إصابات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة شحن، كانت في طريقها من أبوظبي إلى قطر، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، شمال شرق ميناء سعيد.

وذكر البيان أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق صغير على متن السفينة، دون وقوع إصابات، وواصلت السفينة رحلتها إلى وجهتها.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بتعرّض ناقلة بضائع سائبة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة السواحل القطرية، على بُعد نحو 23 ميلاً بحريًا شمال شرقي العاصمة الدوحة.

وذكرت الهيئة أن المقذوف تسبّب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة، قبل أن تتم السيطرة عليه سريعًا دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بيئية.

وفي أعقاب الحادث، بدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لكشف مصدر المقذوف وملابسات الواقعة، فيما دعت السلطات السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.