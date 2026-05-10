ضبط المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ببني سويف

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته ببنى سويف.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيق القائم على النشر (مصاب بجروح طعنية وقطعية متفرقة - مقيم دائرة قسم شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين شخصان لإصطدامه بأحدهما دون قصد حال تواجده بأحد المحال الكائنة بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، تعدوا خلالها عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما مما أدى لحدوث إصابته.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض “المستخدم فى التعدى”.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.