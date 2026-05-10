ضبط 3 أشخاص يستقلون عربة "كارو" بسرقة أسلاك الكهرباء بالسويس

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون عربة "كارو" بسرقة أسلاك الكهرباء من أمام أحد المساجد بالسويس.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين) وبحوزتهم (مقص حديدى – عربة "كارو") المستخدمان فى الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سئ النية "له معلومات جنائية" (مالك محزن خردة كائن بدائرة القسم - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) "تم ضبطه" وبحوزته باقى المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.