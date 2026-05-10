قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنجبت منه طفلاً.. جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاعاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاعاقة وإنجاب طفل منه بإحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، لشهر يونيو المقبل لحين ورود تقرير الطبيب النفسي.

تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد . أ" 22 سنة مقيم بإحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم وحملها منه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجنى عليها بغير رضاها مستغلاً كونها من ذوى الإعاقة ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه بها شفقة ولا رحمة، فأتى فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، واعتدى عليها فحملت منه سفاحاً على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق.

وأكد أحمد المالكي محامي المجني عليها أن موكلته  تدعي "زمزم" من ذوي الهمم ولا تتكلم، وغير واعية بشكل كامل، مشيراً إلى أن المتهم استغل تواجدها خارج المنزل لبيع المناديل وتواجد ابنتها في المنزل بمفردها واعتدي عليها.

واضاف أن والدة المجني عليها لم تكتشف الواقعة إلا بعدما لاحظت انتفاخ بطن ابنتها بشكل غير طبيعي، فتوجهت بها إلى المستشفي للكشف عليها حتى أخبرتها الطبيبة بحملها في الشهر السادس.

الشرقية بمحافظة الشرقية فتاة من ذوي الاعاقة كفر صقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط المتهمين بتجميع وحجب المواد البترولية بالأقصر

المتهمون

زعموا عدم استجابة الأمن للاستغاثة.. القبض على أطراف مشاجرة بالغربية

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بأخرى بالدقهلية

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد