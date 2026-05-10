أنجبت منه طفلاً.. جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاعاقة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاعاقة وإنجاب طفل منه بإحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، لشهر يونيو المقبل لحين ورود تقرير الطبيب النفسي.

تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد . أ" 22 سنة مقيم بإحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم وحملها منه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجنى عليها بغير رضاها مستغلاً كونها من ذوى الإعاقة ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه بها شفقة ولا رحمة، فأتى فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، واعتدى عليها فحملت منه سفاحاً على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق.

وأكد أحمد المالكي محامي المجني عليها أن موكلته تدعي "زمزم" من ذوي الهمم ولا تتكلم، وغير واعية بشكل كامل، مشيراً إلى أن المتهم استغل تواجدها خارج المنزل لبيع المناديل وتواجد ابنتها في المنزل بمفردها واعتدي عليها.

واضاف أن والدة المجني عليها لم تكتشف الواقعة إلا بعدما لاحظت انتفاخ بطن ابنتها بشكل غير طبيعي، فتوجهت بها إلى المستشفي للكشف عليها حتى أخبرتها الطبيبة بحملها في الشهر السادس.