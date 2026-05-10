رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي 2026، مؤكدة توافر رصيد كافي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بلغ نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة "اليوريا والنترات" كدفعة أولية، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المزارعين.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS موزعة على 27 محافظة، وذلك في توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات التي تقل عن 25 فدانًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن "كارت الفلاح الذكي" أصبح الوسيلة الوحيدة المعتمدة لصرف الأسمدة بجميع المحافظات، اعتبارًا من اليوم، مع إلغاء التعامل النقدي بشكل كامل داخل منظومة الصرف.

 وشدد أنه تم  توجيه جميع الجمعيات بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المزارعين، حيث تتم كافة المعاملات المالية إلكترونيًا عبر شحن "كارت ميزة فلاح" والسداد بالسعر الرسمي دون أي زيادة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب أو تسرب الدعم، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار.

وكشف رئيس الإدارة المركزية أن شركة التحول الرقمي ستبدأ في توزيع الأسمدة في ست محافظات، تشمل البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، والنوبارية، وذلك بنفس الآليات والشروط المعممة على باقي المحافظات وفق الضوابط المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة استمرار المتابعة اليومية لحركة التوزيع عبر غرف عمليات مركزية ومديريات الزراعة بالمحافظات لضمان انتظام الصرف ومعالجة أي معوقات فورًا، داعية المزارعين إلى الالتزام باستخدام الكارت الذكي والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.٠ 

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

الجامعة العربية تشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس جيبوتي

قطر: سفينة الشحن المتضررة من الهجوم تواصل رحلتها دون إصابات

الحرس الثوري الإيراني يحذر: أي تحرك ضد طهران سيواجه برد “فوري وحاسم”

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

