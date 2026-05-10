الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال الموجة الـ29 للإزالات

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 33 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الحالية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تنفذ في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذت بمراكز وأحياء المحافظة أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي تنوعت ما بين تعديات على أراضٍ زراعية وأخرى على أراضي أملاك دولة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الموجة الـ29 للإزالات تنفذ على عدة مراحل وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ المستهدف بكل دقة، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في استرداد حق الشعب والتصدي لكافة صور التعدي، بما يسهم في تحقيق الانضباط وحماية الموارد والأصول العامة.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة على الرقم 114 أو عبر أرقام غرف العمليات بالمراكز والأحياء، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

