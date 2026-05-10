قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ورود رأي مفتى الجمهورية.. الإعدام لشخص أنهى حياة آخر بطلق ناري داخل مقهى في الدقهلية
تداعيات الحرب الإيرانية.. أستراليا تستورد احتياطي ديزل استراتيجي من سنغافورة بـ40 مليون دولار
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا

الأضحية
الأضحية
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن سِنّ الأضحية، من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي لأنها يجب أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعي يختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

وأوضح أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

وأضاف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: "أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

 سِنّ الأضحية

من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.

• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.

• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.

• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

آداب الاضحية

1- التأكد من سلامة الأضحية

2- لا تظهر لها آلة الذبح

3- استقبل القبلة

4- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى

5- أضجعها على جنبها

6- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

7- سم الله وكبره

8- التزم بالأماكن المخصصة للذبح

9- ترفق عند ذبحها

10- لا تعط للجزار أجرته منها

11- لا تجرها من موضع لآخر

12- لا تترك مخلفاتها فى الشوارع

سِنّ الأضحية آداب الاضحية الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

الدرع العام للبوتشيا

البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق

بوتشيا

البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق

بيراميدز

ماذا يحدث حال تعادل بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر الليلة؟ لائحة اتحاد الكرة ترد

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد