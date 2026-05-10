تداعيات الحرب الإيرانية.. أستراليا تستورد احتياطي ديزل استراتيجي من سنغافورة بـ40 مليون دولار

أعلنت حكومة ولاية جنوب أستراليا اليوم / الأحد / تعزيز إمدادات الوقود في الولاية باستيراد احتياطي ديزل استراتيجي بقيمة 40 مليون دولار من سنغافورة.

وقالت الحكومة إنه سيتم استيراد إمدادات الديزل الطارئة من سنغافورة لإنشاء احتياطي استراتيجي في جنوب أستراليا، في إطار خطة الولاية لإنفاق 40 مليون دولار لتعزيز مخزونات الوقود في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الإيرانية، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وأوضحت الحكومة أن خطة شراء ما بين 10 و20 مليون لتر ستضخ ما يعادل، من حيث الاستهلاك الحالي، ما يكفي من الديزل لأربعة أيام إضافية في مخزون الولاية الحالي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى توفير الطمأنينة لمزارعي الولاية.

وقال رئيس وزراء جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس: "هذا احتياطي - سيكون موجودا هنا تحسبا لأي طارئ. وهو لا يحل جميع المشاكل إن وجدت، ولكنه يمنحنا قدرا من الثقة في المستقبل".

وأوضح أن الاحتياطي الجديد سيشمل شراء أوليا لـ 10 ملايين لتر، بالإضافة إلى خيار مضاعفة هذه الكمية، ووصف هذا الأمر بأنه خطة طوارئ.

وأضاف مالينوسكاس: "هذه الكمية تكفي لأربعة أيام تقريبا من إمدادات الديزل، بالإضافة إلى ما يكفي لثلاثين يوما تقريبا من الإمدادات المتوفرة حاليا".