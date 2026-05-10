قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: مصر نفذت مشروعات بدول حوض النيل الجنوبي بأكثر من 115 مليون دولار
بعد إعلان الكويت: الإمارات تعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من إيران
بعد ورود رأي مفتى الجمهورية.. الإعدام لشخص أنهى حياة آخر بطلق ناري داخل مقهى في الدقهلية
تداعيات الحرب الإيرانية.. أستراليا تستورد احتياطي ديزل استراتيجي من سنغافورة بـ40 مليون دولار
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تداعيات الحرب الإيرانية.. أستراليا تستورد احتياطي ديزل استراتيجي من سنغافورة بـ40 مليون دولار

أستراليا تستورد ديزل استراتيجي
أستراليا تستورد ديزل استراتيجي
أ ش أ

أعلنت حكومة ولاية جنوب أستراليا اليوم / الأحد / تعزيز إمدادات الوقود في الولاية باستيراد احتياطي ديزل استراتيجي بقيمة 40 مليون دولار من سنغافورة.

وقالت الحكومة إنه سيتم استيراد إمدادات الديزل الطارئة من سنغافورة لإنشاء احتياطي استراتيجي في جنوب أستراليا، في إطار خطة الولاية لإنفاق 40 مليون دولار لتعزيز مخزونات الوقود في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الإيرانية، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وأوضحت الحكومة أن خطة شراء ما بين 10 و20 مليون لتر ستضخ ما يعادل، من حيث الاستهلاك الحالي، ما يكفي من الديزل لأربعة أيام إضافية في مخزون الولاية الحالي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى توفير الطمأنينة لمزارعي الولاية.

وقال رئيس وزراء جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس: "هذا احتياطي - سيكون موجودا هنا تحسبا لأي طارئ. وهو لا يحل جميع المشاكل إن وجدت، ولكنه يمنحنا قدرا من الثقة في المستقبل".

وأوضح أن الاحتياطي الجديد سيشمل شراء أوليا لـ 10 ملايين لتر، بالإضافة إلى خيار مضاعفة هذه الكمية، ووصف هذا الأمر بأنه خطة طوارئ.

وأضاف مالينوسكاس: "هذه الكمية تكفي لأربعة أيام تقريبا من إمدادات الديزل، بالإضافة إلى ما يكفي لثلاثين يوما تقريبا من الإمدادات المتوفرة حاليا".

أستراليا إمدادات الوقود احتياطي ديزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

الزمالك

بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد