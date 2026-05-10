مستشار الأمن القومي العراقي والسفير الإيطالي: الحوار والتفاهمات مفتاح استقرار الشرق الأوسط

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الإيطالي لدى بغداد نيكولو فونتانا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام وعلى جميع الأصعدة، إلى جانب استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إحلال السلام والاستقرار من خلال التفاهمات التي تخدم مصالح الدول والشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال الأعرجي اليوم / الأحد /، فونتانا..حسبما نقلت وكالة العراقية "واع"، عن بيان صادر من المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي.

وأكد الأعرجي - خلال اللقاء - أهمية أمن واستقرار المنطقة، موضحا أن العالم مرهون بالحوارات والتفاهمات وتغليب مصالح الشعوب والدول.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي، بـ"دور الحكومة العراقية في عمليات التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، من خلال موقعه الفاعل ودعوته الدائمة لانتهاج سياسة متوازنة تخدم مصالح بلده".