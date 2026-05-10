الرئيس الفرنسي ماكرون يمارس تمارين رياضية في شوارع الإسكندرية.. صور

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية وهو يواصل ممارسة الرياضة، حيث رُصد وهو يؤدي تمرين “plank elbow” خلال جولة صباحية له بالمحافظة.

ويأتي ذلك بعد ظهوره في وقت سابق وهو يمارس رياضة الركض في شارع خالد بن الوليد، ضمن زيارة رسمية شملت جولات متعددة في المدينة الساحلية

وانتشر خلال الدقائق الماضية فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «بلد الأمن والأمان»، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته خلال استكمال جولتهما في مدينة الإسكندرية، عبر ممارسة رياضة الجري في شوارع المدينة وسط المواطنين.