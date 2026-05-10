دوي انفجار يهز تشابهار الإيرانية.. والسلطات تكشف السبب

شهدت مدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، اليوم، انفجاراً قوياً أثار حالة من القلق، قبل أن تكشف وسائل إعلام ومسؤولون محليون أن الحادث مرتبط بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة تعود إلى فترة الحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن الصوت العنيف الذي سمع في المدينة ناتج عن تدمير ذخائر ومتفجرات لم تنفجر خلال المواجهات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في تشابهار، من دون توضيح أسباب الحادث أو تحديد موقعه بدقة، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعته.

من جهته، أوضح محافظ تشابهار، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن الانفجار وقع خلال عملية التخلص من ذخائر غير منفجرة تعود إلى فترة ما يعرف بـ"حرب رمضان"، مؤكداً أن الأمر لا يرتبط بأي هجوم جديد.