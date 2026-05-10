أستاذ علوم سياسية: أمن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي المصري

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن أمن دول الخليج العربي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن هذا الترابط يمثل أحد المبادئ الثابتة في السياسة الخارجية المصرية، إلى جانب ارتباط الأمن المصري بالأمن العربي بشكل عام.

مصر ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات

وأوضح، خلال تصريحات عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من موقف ثابت يدعم استقرار المنطقة ويحافظ على أمنها.

وأشار بدر الدين إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس دائمًا هذا النهج، من خلال التأكيد المستمر على أهمية حماية أمن الخليج ورفض أي ممارسات تمثل تهديدًا لاستقرار دوله، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وأضاف أن مصر تواصل التمسك بمواقفها الداعمة للقضايا العربية، عبر دعم الدول الشقيقة والحفاظ على استقرارها، باعتبار ذلك جزءًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية.