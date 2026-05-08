الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محللة سياسية: دول الخليج نجحت في احتواء التصعيد الإيراني وحماية استقرارها الإقليمي

رحمة سمير

أكدت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، أن دول الخليج العربي تعاملت بقدر كبير من الحكمة السياسية والاستراتيجية مع الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية ومنشآت طاقة، مشيرة إلى أن السياسات الخليجية اعتمدت على ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى مواجهات عسكرية مباشرة كانت قد تؤدي إلى انفجار إقليمي واسع.

التوازن بين الردع والحفاظ على الاستقرار

وأوضحت إيريني خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن دول الخليج سعت إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال تعزيز شراكاتها الدفاعية والدبلوماسية، مع تجنب التصعيد العسكري المباشر الذي كان من شأنه تهديد الاقتصاد الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

الاعتماد على التحالفات الدولية والدبلوماسية

وأضافت أن أحد أبرز عوامل نجاح هذه السياسات تمثل في توظيف التحالفات الدولية والضغط الدبلوماسي، بما ساعد في احتواء التوترات وتقليل فرص توسع الصراع، مؤكدة أن هذا النهج عزز من قدرة دول الخليج على حماية مصالحها دون التورط في مواجهات مفتوحة.

الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة أولوية استراتيجية

وشددت على أن حماية منشآت الطاقة وضمان استمرار تدفق الإمدادات العالمية كانا من الأولويات الرئيسية لدول الخليج، وهو ما فرض تبني سياسات أكثر عقلانية لتفادي أي سيناريو قد يؤدي إلى تعطيل اقتصادي واسع النطاق.

الخليج يرسخ سياسة الاستقرار بدلًا من التصعيد

واختتمت بأن دول الخليج أثبتت خلال هذه المرحلة قدرتها على إدارة الأزمات بحسابات استراتيجية دقيقة، ما ساهم في تجنب سيناريوهات أكثر خطورة، ورسخ نهج الاستقرار كخيار رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية.

الدبلوماسية إيران مضيق هرمز الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني

