الدوحة: الهجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية يمثل انتهاكًا خطيرًا للملاحة الدولية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبوظبي، صباح اليوم / الأحد /، لاستهداف بطائرة مسيرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - هذا الاعتداء انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا ومرفوضا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

وأكدت أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة قطر تتابع تطورات الحادث عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتؤكد أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية، مجددة موقف دولة قطر الثابت بأن أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف.