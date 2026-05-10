175 أسرة مهددة.. نائب يحذر من هروب الاستثمارات بمنطقة أبو رواش الصناعية بسبب البنية التحتية

حذر النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدار المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن؛ من أوضاع المنطقة الصناعية بأبو رواش، حيث دق النائب ناقوس الخطر بشأن مخاطر هجرة الاستثمارات التي توفرالعملة الصعبة للدولة، مؤكدًا أن استمرار غياب خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب يهدد بقاء الاستثمارات.

تحذير من غلق 750 مصنعا

وقال "رشاد"، خلال اللقاء الشهري لمحافظ الجيزة مع نواب المحافظة، إنه لا يمكن القبول بخروج 750 مصنعًا و175 ألف أسرة من المنطقة بسبب نقص البنية الأساسية في 2026.

في السياق ذاته، تم الاتفاق على خطة تطوير شاملة لشوارع حي الدقي، تشمل التصدي للكافيهات غير المرخصة وإعادة الانضباط الحضاري للمنطقة.

اللقاء الشهري لمحافظ الجيزة

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر وسط المحافظة والتي تضم مناطق الجيزة، بولاق الدكرور، العجوزة، العمرانية، الطالبية، الهرم، ٦ أكتوبر، الشيخ زايد، الواحات البحرية، والدقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنواب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية والخطط التنموية الجارية والمستقبلية بمختلف القطاعات إلى جانب استعراض أبرز المطالب والاحتياجات الجماهيرية والعمل على وضع حلول واقعية وسريعة للتعامل معها.

وأكد المحافظ أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت تحسنًا ملحوظًا في مستوى النظافة العامة خلال الفترة الماضية مع استمرار تنفيذ خطط تطوير المنظومة ودعمها بحلول وآليات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية ملموسة بالشوارع والمحاور.