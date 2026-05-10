قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وكلاء وزارة التعليم بالمحافظات يتابعون استعدادات المدارس لامتحانات النقل لنهاية العام الدراسي

طالبات في مدرسة
طالبات في مدرسة
أ ش أ
  • جولات مكثفة لتعليم المحافظات استعدادًا لامتحانات نهاية العام 2025-2026
  • قيادات التعليم تتفقد اللجان وتؤكد: انضباط كامل قبل انطلاق الامتحانات
  • استعدادات مشددة لامتحانات النقل.. وغرف عمليات لمتابعة سير اللجان

تفقد عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، اليوم الأحد، عددًا من المدارس؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لانطلاق امتحانات النقل لنهاية العام الدراسي (2025 - 2026)، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وهادئة.

ففي جنوب سيناء، تفقد وكيل الإدارة التعليمية بطور سيناء أحمد حجاج، اليوم، مدرسة علي مبارك الابتدائية بمدينة طور سيناء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات النقل لنهاية العام الدراسي، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باللجان؛ بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

كما تابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين داخل الفصول، واطلع على مستوى الانضباط والنظافة العامة داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الدقة والانضباط في أعمال الكنترول والتصحيح؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز اللجان، والتأكد من توافر وسائل السلامة والأمان داخل المدرسة.

وفي دمياط، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ياسر عمارة مدرسة اللغات الجديدة الرسمية التابعة لإدارة دمياط التعليمية؛ لمتابعة سير امتحانات مادة "المستوى الرفيع" لمختلف للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.

واطمأن على توافر كافة الاستعدادات اللوجستية بالمدرسة اللازمة لأداء الامتحانات في جو من الهدوء واليسر، مشددًا على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.

وأكد ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكدًا أن انتظام امتحانات "المستوى الرفيع" يعد مؤشرًا قويًا على جاهزية المدارس واستقرار المنظومة التعليمية، تمهيدًا لبدء ماراثون امتحانات نهاية العام بكل دقة وشفافية.

وفي جنوب سيناء، أعلنت مدير مديرية التربية والتعليم الدكتورة وفاء رضا، انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني لعام (2025-2026) بالمدارس غدًا للمواد التي لا تُضاف للمجموع، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأكدت ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى المدارس أو لجان الامتحانات حتى وإن كانت مغلقة، مع توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت على ضرورة تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفق التعليمات المنظمة، مع التعامل بكل حزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات، إلى جانب التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمواجهة أي مشكلات طارئة.

وأكدت أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى جاهزية جميع اللجان والإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن تحقيق النزاهة والعدالة بين الجميع.

وفي السياق، تفقدت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الدكتورة وفاء رضا، مدارس التعليم الفني بطور سيناء؛ لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.

كما تفقدت لجان امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، لمتابعة انتظام حضور الطلاب في المواعيد المحددة، والتزام اللجان بكافة الإجراءات المنظمة للعمل داخل الامتحانات.

وتفقدت أيضًا غرفة التحقق الخاصة بنظام الجدارات بالمدارس، للوقوف على مدى جاهزية المنظومة وتطبيقها بالشكل الصحيح.

وكلاء وزارة التربية والتعليم امتحانات النقل نهاية العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

خلال الزيارة

وزير الكهرباء يتابع تأهيل مبنى هيئة المحطات المائية "سابقا" كمقر لجهاز تنظيم المرفق

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

القومي للمرأة يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لـ الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا (IAMOT)،

القومي للمرأة يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لـ الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا

بالصور

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد