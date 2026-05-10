وكلاء وزارة التعليم بالمحافظات يتابعون استعدادات المدارس لامتحانات النقل لنهاية العام الدراسي

جولات مكثفة لتعليم المحافظات استعدادًا لامتحانات نهاية العام 2025-2026

قيادات التعليم تتفقد اللجان وتؤكد: انضباط كامل قبل انطلاق الامتحانات

استعدادات مشددة لامتحانات النقل.. وغرف عمليات لمتابعة سير اللجان

تفقد عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، اليوم الأحد، عددًا من المدارس؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لانطلاق امتحانات النقل لنهاية العام الدراسي (2025 - 2026)، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وهادئة.

ففي جنوب سيناء، تفقد وكيل الإدارة التعليمية بطور سيناء أحمد حجاج، اليوم، مدرسة علي مبارك الابتدائية بمدينة طور سيناء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات النقل لنهاية العام الدراسي، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باللجان؛ بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

كما تابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين داخل الفصول، واطلع على مستوى الانضباط والنظافة العامة داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الدقة والانضباط في أعمال الكنترول والتصحيح؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز اللجان، والتأكد من توافر وسائل السلامة والأمان داخل المدرسة.

وفي دمياط، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ياسر عمارة مدرسة اللغات الجديدة الرسمية التابعة لإدارة دمياط التعليمية؛ لمتابعة سير امتحانات مادة "المستوى الرفيع" لمختلف للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.

واطمأن على توافر كافة الاستعدادات اللوجستية بالمدرسة اللازمة لأداء الامتحانات في جو من الهدوء واليسر، مشددًا على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.

وأكد ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكدًا أن انتظام امتحانات "المستوى الرفيع" يعد مؤشرًا قويًا على جاهزية المدارس واستقرار المنظومة التعليمية، تمهيدًا لبدء ماراثون امتحانات نهاية العام بكل دقة وشفافية.

وفي جنوب سيناء، أعلنت مدير مديرية التربية والتعليم الدكتورة وفاء رضا، انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني لعام (2025-2026) بالمدارس غدًا للمواد التي لا تُضاف للمجموع، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأكدت ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى المدارس أو لجان الامتحانات حتى وإن كانت مغلقة، مع توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت على ضرورة تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفق التعليمات المنظمة، مع التعامل بكل حزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات، إلى جانب التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمواجهة أي مشكلات طارئة.

وأكدت أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى جاهزية جميع اللجان والإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن تحقيق النزاهة والعدالة بين الجميع.

وفي السياق، تفقدت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الدكتورة وفاء رضا، مدارس التعليم الفني بطور سيناء؛ لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.

كما تفقدت لجان امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، لمتابعة انتظام حضور الطلاب في المواعيد المحددة، والتزام اللجان بكافة الإجراءات المنظمة للعمل داخل الامتحانات.

وتفقدت أيضًا غرفة التحقق الخاصة بنظام الجدارات بالمدارس، للوقوف على مدى جاهزية المنظومة وتطبيقها بالشكل الصحيح.