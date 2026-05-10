من مزرعة الزيتون إلى قفص الاتهام.. سقوط شاب في قبضة العدالة بتهمة الاتجار في المخدرات بأبوزنيمة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة صاحب مزرعة زيتون بمدينة أبوزنيمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 يناير 2026، حين وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أبوزنيمة تفيد بقيام المتهم “سلامة. م. ح. ح” (22 عامًا) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء المواد المخدرة، مستخدمًا دراجة نارية بدون لوحات معدنية في ترويج نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، جرى إعداد مأمورية لضبط المتهم بالقرب من محل إقامته بالحى الثاني بمدينة أبوزنيمة، وذلك بعد تأكيد التحريات تحديد موعد بينه وبين أحد عملائه لتسليم المواد المخدرة.

وأسفرت عملية الضبط عن القبض عليه أثناء استقلاله الدراجة النارية، وبحوزته كيس بلاستيكي كبير ملفوف بشريط لاصق أسود، بداخله 80 قطعة من المواد المخدرة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع العملاء، فيما كان يستخدم الدراجة النارية لتسهيل الحركة وتوزيع المواد المخدرة.

وتم تحرير المحضر رقم 19 لسنة 2026 جنح قسم أبوزنيمة، وإحالته إلى جهات التحقيق، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها، مع فحص الدراجة النارية وبيان مدى قانونيتها.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.