سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء 18% مع تفاقم أزمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران

أعلنت هيئة المرافق العامة في سريلانكا، اليوم الأحد، أن البلاد ستقوم برفع تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 18 % اعتبارا من غد الإثنين في خطوة تهدف إلى تعويض التكاليف الإضافية لإنتاج الطاقة عبر محطات حرارية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب القرار، فإن المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 180 وحدة (كيلووات/ ساعة) شهريا سيدفعون زيادة بنسبة 18% بينما لن يتأثر أصحاب الاستهلاك الأقل بهذه الزيادة.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة ستشمل القطاعات الصناعية والفنادق والشركات والمؤسسات الحكومية ودور العبادة التي تتجاوز هذا الحد من الاستهلاك.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة بعد اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط، حيث سبق أن رفعت تعرفة الكهرباء بنسبة %40% في الشهر الماضي.

كما رفعت سريلانكا أسعار الوقود بأكثر من 35% وفرضت نظام تقنين، في محاولة للحد من تداعيات أزمة الطاقة.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.4% في أبريل أي أكثر من الضعف، وفق بيانات رسمية، ما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وتحاول سريلانكا التعافي تدريجيا من الأزمة الاقتصادية الحادة التي شهدتها عام 2022 عندما نفدت احتياطاتها من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود الأدوية.

كما تعرضت البلاد لإعصار مدمر العام الماضي أودى بحياة 643 شخصا على الأقل وأثر على أكثر من 10% من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة، متسببا بخسائر مباشرة تقدر بـ 4.1 مليار دولار وفق البنك الدولي.