الهلال الأحمر والصحة العالمية ينفذان عملية إجلاء طبي جديدة من غزة

نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي جديدة عبر معبر رفح، اليوم الأحد.

وجرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث عملت الطواقم الطبية والإسعافية على تجهيز المرضى ومرافقيهم ومتابعة نقلهم بأمان، ضمن جهود إنسانية متواصلة لتوفير فرص العلاج للحالات المرضية الحرجة التي تعذر علاجها داخل القطاع بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل العديد من المرافق الصحية.

وشملت العمليات نقل 44 مريضا و63 مرافقا، بإجمالي 107 أشخاص، لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي نتيجة الحرب المستمرة.

وأكدت الجمعية أن طواقمها تواصل العمل على مدار الساعة، رغم التحديات الميدانية والظروف الإنسانية الصعبة، لضمان استمرار الخدمات الطبية والإغاثية، والمساهمة في عمليات الإجلاء الطبي بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

و تُنفذ طواقم الهلال الأحمر عمليات الإجلاء الطبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إنقاذ المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية متخصصة غير متوفرة في قطاع غزة.