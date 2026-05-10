رئيس وزراء اليونان يؤكد تحول بلاده إلى دولة مصدرة للطاقة.. تفاصيل

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة القاهرة الاخبارية من أثينا، إن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، أكد في إيجازه الأسبوعي الذي يصدر كل يوم أحد، أن اليونان تحولت خلال العامين الماضيين إلى دولة مُصدِّرة للطاقة بدلًا من دولة مستوردة، وأصبحت لاعبًا متقدمًا في سوق الطاقة الإقليمي، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وما يرافقها من مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة العالمي وخطوط الملاحة البحرية، خصوصًا في مضيق هرمز.

وأضاف المراسل خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالنسبة لردود الأفعال في اليونان، فهي إيجابية، لأن اليونان خلال الفترة الأخيرة اهتمت بمشاريع الطاقة المتنوعة في مختلف المجالات، إذ أكد رئيس الوزراء اليوناني أن هذا التحول يمنح اليونان أهمية استراتيجية متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية.

وتابع: "كما أوضح ميتسوتاكيس، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن الطاقة عبر توسيع قدرات تخزين الطاقة المتجددة لتصل إلى 700 ميجاوات بنهاية العام الجاري، وأيضًا بحلول عام 2027 سوف تصل إلى 1 جيجاوات، مشيرًا إلى أن الخطط الجديدة تهدف إلى توفير طاقة أكثر استقرارًا ونظافة للمواطنين وقطاع الأعمال".

تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي

وواصل: "هذا التحول اليوناني يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي ومحطات الغاز المسال، إلى جانب موقع اليونان الجغرافي الذي جعلها مركز عبور مهمًا للطاقة بين شرق المتوسط وأوروبا".