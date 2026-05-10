جيش الاحتلال يعلن تدمير نفقين شرق الخط الأصفر في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته دمرت نفقين بطول كيلومترين شرق الخط الأصفر وتواصل تنفيذ عمليات تطهير واسعة في منطقة مخيمات الوسط شرق الخط الأصفر في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد إنه خلال هذه العمليات، وبالتعاون مع قوات الهندسة العسكرية، تمكنت قواته من تدمير مسارين تحت الأرض يمتدان على طول إجمالي يبلغ حوالي كيلومترين.





وعثر داخل هذين المسارين على عدة غرف مخصصة للمبيت بالإضافة إلى وسائل قتالية متنوعة. كما أسفرت عمليات التمشيط في المنطقة عن العثور على عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة.



