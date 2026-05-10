لتعزيز التنافسية البحثية.. تربية دمنهور تعقد ندوة لشرح آليات التقدم للمنح

في إطار استراتيجية جامعة دمنهور لتعزيز التنافسية الدولية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وضمن مبادرة مكتب التعاون الدولي التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بهدف تعزيز التدويل الأكاديمي ودعم الباحثين في النفاذ إلى الفرص الدولية، نظمت كلية التربية اليوم الأحد 10 مايو 2026 ندوة تعريفية بعنوان "الأنشطة الخدمية والمهام التي يقدمها مكتب التعاون الدولي بجامعة دمنهور".

عُقدت الفعالية تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز سليم عميد الكلية، وإشراف الدكتور صفوت هنداوي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا.

حاضر بالندوة الدكتور منيع مبارك مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، مقدما عرضًا تفصيليًا حول الخدمات التي يتيحها المكتب لدعم حركة البحث العلمي، مستعرضا آليات التقديم لبرامج التبادل الأكاديمي، وإجراءات الحصول على المنح البحثية الممولة، وسبل الانخراط في الشراكات والمشروعات الدولية المشتركة، وأدوات تعزيز التواجد العلمي للجامعة في المحافل العالمية.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز سليم، أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من إيمان كلية التربية بأهمية فتح آفاق التعاون الدولي أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وربط مخرجات البحث العلمي بالشبكات الأكاديمية العالمية، مشيرا إلى أن مكتب التعاون الدولي يمثل جسرًا حيويًا لنقل خبرات الجامعة إلى الخارج، واستقطاب الفرص البحثية والمنح التي تعز من تنافسية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف الدكتور صفوت هنداوي أن الندوة تأتي في إطار خطة جامعة دمنهور للتوسع في التدويل الأكاديمي وربط البحث العلمي بالشبكات العالمية، مشيرًا إلى أن دعم الباحثين في الوصول إلى المنح والشراكات الدولية يُعد أحد أولويات المرحلة الحالية.

واختتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوحة شهدت تفاعلًا إيجابيًا لافتًا، حيث تمت الإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بإجراءات التقدم للمنح، ومعايير الشراكات الدولية، والاستفادة المثلى من اتفاقيات التعاون.