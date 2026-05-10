رئيس وزراء قطر: لا بد من تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بالمنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اليوم الأحد، بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، حيث ناقشا تطورات الأوضاع بالمنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وجهود خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.