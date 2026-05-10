جولة مفاجئة لمحافظ جنوب سيناء بالرويسات.. إغلاق مجزر شرم الشيخ بعد العيد وتحويل الأصول المستردة لمشروعات وفرص عمل

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء نادر علام، رئيس المدينة، في إطار متابعة مستوى الخدمات، والوقوف على فرص التطوير والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مجزر شرم الشيخ، ووجّه باستمرار العمل به حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك، على أن يتم غلقه بالكامل عقب العيد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

كما تفقد المنطقة المخصصة لإقامة إشغالات جديدة بالرويسات، ووجّه بدراسة طرحها بما يتيح توفير فرص عمل للحالات الإنسانية والمستحقين، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق البعد الاجتماعي.

وشملت الجولة، تفقد هناجر الخردة، حيث شدد المحافظ على سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بها، وتسليمها لمستحقيها طبقًا للضوابط القانونية، بما يضمن حسن استغلالها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وعاين المحافظ عددًا من المباني التي تم استردادها لصالح المحافظة وفقًا للقانون، وبحث أفضل سبل استغلالها لخدمة أهالي المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية تحويل بعضها إلى ورش للحرفيين وأصحاب المهن، إلى جانب تخصيص أجزاء منها كسكن إداري للعمال واستخدامات خدمية أخرى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



