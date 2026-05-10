بعد الكشف عن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه.. تفاصيل مثيرة تكشفها الداخلية البحرينية

كشفت وزارة الداخلية البحرينية أن التنظيم الإرهابي المرتبط بولاية الفقية ، قائم على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل ، بحكم قضائي ومن يتبعهم .

وأشارت الداخلية البحرينية في بيان لها إلى أن عناصر التنظيم قامت بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها بجانب تمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية ( إيران) ومنظمات إرهابية ( العراق ولبنان ) وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك.

وقال البيان البحريني : أن عناصر التنظيم ، عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين والتغرير بهم والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية ، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم ، التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية ، بجانب مفاصل العمل المجتمعي، بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج وتحديداً للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه، ومعاداة الدولة وعدم احترام قوانينها على حساب الولاء الوطني ، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين.

كما أوضحت الوزارة أن أعضاء التنظيم ، عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة.

وأضاف البيان : كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات، تتمثل في ترويع المواطنين ، فضلا عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون بما يمثل اضرارا بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي ، من خلال استلام مبالغ مالية من وكلاء الحرس الثوري في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين .

وشددت وزارة الداخلية على أن تحركات هذا التنظيم الرئيسي ، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات ، يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته.

وإختتمت الوزارة البحرينية بيانها : وتؤكد الوزارة ، على أنها ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.

وكانت الداخلية البحرينية في وقت لاحق أعلنت اتخاذ مجموعة من الاجراءات الأمنية بعد الكشف عن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين ، بجانب 11 شخصاً ، موجودين في إيران ، يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين .