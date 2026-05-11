رئيس الوزراء يفتتح عددا من المصانع في السادات وأكتوبر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم "الاثنين" عددا من المصانع بمدينتى السادات بمحافظة المنوفية و6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

توطين الصناعات المصرية

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظتي المنوفية والجيزة في إطار جهود الدولة لافتتاح مصانع جديدة بالمحافظات وذلك لتوطين الصناعات المصرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع أمس مع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.