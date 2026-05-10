قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون
صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، وله من الأجر مثل مَن طاف في صحن الطَّواف حول الكعبة مباشرة، ويُباح له الاستراحة أثناء الطَّواف والسعي عند الحاجة إلىٰ ذلك؛ لِكِبَرِ سِنِّه أو الإرهاق الشَّديد، ويُثاب علىٰ ترك التَّزاحم صيانةً للحُجَّاج والمعتمرين.

أنواع الإحرام

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له على فيس بوك، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

أما القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

الحج بالتمتع

وأشار إلى أن التمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -،  فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شروط وجوب الحج على الإنسان هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى -، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

الأزهر الطواف المسجد الحرام الكعبة المشرفة الحج أنواع الإحرام الطواف في الأدوار العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع

بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

ترشيحاتنا

بسبب الألعاب النارية.. اندلاع حريق خلال مباراة الديربي في الدوري السويدي بين آيك وديورجاردنس

بسبب الألعاب النارية.. اندلاع حريق خلال مباراة آيك وديورجاردنس بالدوري السويدي

نتنياهو وترامب

نتنياهو يلوح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران بسبب اليورانيوم المخصب

بورصة عمان

تراجع مؤشر بورصة عمان وسط تداولات تتجاوز 8 ملايين دينار

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد