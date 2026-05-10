محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون
صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب

أحمد سعيد

وقت المغرب من الأوقات المباركة التي يحرص المسلمون خلالها على الدعاء والذكر، خاصة مع غروب الشمس واقتراب أذان المغرب، ويبحث كثيرون عن دعاء المغرب المستجاب لقضاء الحوائج وفك الكرب، حيث يفضل في هذا الوقت الإكثار من الدعاء مع الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي؛ لذا نعرض في السطور التالية أفضل أدعية المغرب المستجابة.

دعاء المغرب المستجاب لقضاء الحوائج

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.

دعاء المغرب للمغفرة

صيغ دعاء المغرب للمغفرة والتوبة كثيرة وخاصة في وقت الأذان وقد وصّانا النبي الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء ومن أفضل صيغ دعاء المغرب : 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا».

دعاء المغرب لمغفرة الذنوب

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

دعاء المغفرة المستجاب

  • اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي.
  • أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.
  • اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.
  • اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منّا وأحسن قبوله ،وما كان من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدً سواك؛ فأقضها لنا ،والهمنا رشدنا، واشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.
محمد رمضان

