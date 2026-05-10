الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"الزراعة" تطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية

شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض" في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في أعقاب إخلاء الأراضي من المحاصيل الشتوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الثروة النباتية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي.


ووجه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني والميداني للمزارعين خلال فترة الحملة، مشدداً على أن حماية المحاصيل الاستراتيجية من الآفات والقوارض هي أولوية قصوى لضمان استدامة الإنتاج، وأشار إلى أهمية الرصد الميداني الدقيق وتواجد مهندسي المكافحة في قلب الحقول، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في تبني أحدث الاساليب العلمية للمكافحة المتكاملة بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على سلامة المحاصيل.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها القوارض، مؤكداً أن توقيت الحملة يعد "استراتيجياً" لضمان أقصى كفاءة في المكافحة.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، أن الحملة تمثل إجراءً تنفيذياً حاسماً؛ حيث تسعى القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية كالقمح وغيرها، إلى البحث عن مأوى ومصادر غذاء بديلة، مما يدفعها للهجرة نحو المحاصيل الصيفية في بداية نموها، أو التسلل إلى الكتل السكنية ومخازن الغلال، مؤكدا أن التدخل السريع في هذا التوقيت يساهم بفاعلية في خفض كثافة القوارض وتقليص أضرارها.

وأشار إلى ان الإدارة العامة لمكافحة القوارض، التابعة للإدارة المركزية للمكافحة، قد أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لتنفيذ الحملة، حيث تم تأمين الكميات اللازمة من الطعوم والمبيدات المتخصصة وتوزيعها على مديريات الزراعة بكافة المحافظات، فضلا عن تشكيل لجان فنية وفرق عمل للمرور الدوري لضمان تنفيذ خطة المكافحة بدقة وتقديم الدعم الإرشادي للمزارعين.


واضاف أنه تم أيضا التنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لتزامن مكافحة القوارض في المناطق السكنية مع أعمال الحملة في الأراضي الزراعية، لضمان محاصرتها بشكل شامل.

​فى سياق متصل أكدت وزارة الزراعة، على أهمية تكاتف المزارعين مع الأجهزة التنفيذية لضمان نجاح الحملة، مُهيبةً بهم ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية التي تشمل:  ​سرعة إخلاء الأراضي من بقايا المحاصيل الشتوية،  ​التخلص الآمن من الحشائش والمخلفات الزراعية على حواف الترع والمصارف التي تُعد مأوى آمناً لتكاثر القوارض، فضلا عن التعاون التام مع مهندسي المكافحة بالجمعيات الزراعية لتوزيع ووضع الطعوم بالطرق السليمة والآمنة.

مكافحة الآفات الزراعية


​وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرارها في تسخير كافة إمكانياتها التنفيذية والبشرية لدعم المزارع المصري، وتطبيق أعلى المعايير في مكافحة الآفات الزراعية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وجودته.

